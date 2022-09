Corriere dello Sport-Stadio: La svolta buona, l’esperimento continua

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola la buona svolta”. Sommario: “Italiano ha trovato una variante al 4-3-3: Kouame promosso centravanti, in attesa della crescita di Jovic e Cabral. E il 2 ottobre a Bergamo torna Milenkovic“.

A pagina 16, apertura per: “Fiorentina l’esperimento 4-2-3-1 non si ferma”. E ancora: “Il 4-3-3 resterà la struttura portante della squadra di Italiano, ma l’ultima mossa consente di sfruttare meglio il centravanti”. Di spalla: “Commisso: “Nuovo Franchi più chiarezza”. In taglio basso: “Firenze, passione a quota 34 mila”.