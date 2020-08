Corriere dello Sport-Stadio: La tentazione della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo in prima pagina: “Viola, tentazione Fofana“. Sottotitolo: “Non solo Amrabat: la Fiorentina cerca l’ivoriano dell’Udinese e Linetty. Idea Milik per l’attacco, ma la Juve è in prima fila. Difesa: rispunta Criscito“. A pagina 26 apertura sul mercato: “Fiorentina, caccia a Linetty o Fofana”. Sottotitolo: “Il sampdoriano e il giocatore dell’Udinese i preferiti per la linea centrale. In avanti piace Milik, ma c’è da battere la concorrenza della Juventus“. In taglio basso l’intervista: “Graziani: “Vlahovic via in prestito, ha potenzialità ancora inespresse”.

