Corriere dello Sport-Stadio: La villa di Thiago Silva a Firenze è pronta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Thiago a Firenze la villa è pronta”. Sottotitolo: “I mediatori che lavorano all’arrivo del brasiliano hanno già visionato in città una serie di soluzioni“. A pagina 25 viene ripreso il tema della prima: “Thiago Silva e Ribery, una viola di lusso“. In taglio basso: “Si rivedono Boateng e Saponara”. Di spalla invece c’è: “Un personal trainer per Duncan”.

