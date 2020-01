Corriere dello Sport-Stadio: L’accusa di Iachini

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Punto di ripartenza“. Sommario: “La Fiorentina manca il successo contro il Bologna. Iachini accusa: “Due punti persi, troppe ingenuità”. Commisso: “Pensavo di avercela fatta. Ma che bello vedere il mister urlare così”. A pagina 12 sulla partita di ieri c’è: “Orso magico, rimpianto Fiorentina”. A pagina 14 troviamo le pagelle: “Benassi boom, Chiesa migliora, Lirola efficace”. A pagina 15 spazio alle dichiarazioni: “Iachini: “Due punti persi, che ingenuità”. Di spalla: “Benassi: ora non mi fermo più”. In taglio basso: “Commisso: “Cutrone? Zero prestiti”.