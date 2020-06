Corriere dello Sport-Stadio: L’alleanza mondiale per il nuovo stadio della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti con Rocco, l’alleanza mondiale per il nuovo stadio”. All’interno del giornale, a pagina 22 c’è: “Tutta Firenze sta con Rocco”. Sottotitolo: “Grande sostegno a Commisso nella sfida alla burocrazia che ostacola il progetto nuovo stadio”. In taglio basso invece troviamo: “Il colpo di Vlahovic testimonial della Serie A”. A pagina 23 c’è: “Mascherina viola segno di rinascita”.

