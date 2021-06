Corriere dello Sport-Stadio: L’alternativa è Fonseca

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Gattuso verso il Tottenham. Viola su Italiano”. Sottotitolo: “Commisso vuole il tecnico che ha appena rinnovato con lo Spezia, Fonseca l’alternativa. Dallo Stoccarda è in arrivo Nicolas Gonzalez”. A pagina 18 si legge: “Viola, sprint Italiano”. Sottotitolo: “Il tecnico dello Spezia è la prima scelta, la clausola per liberarsi è di un milione. Tempi stretti: ma c’è la voglia di concludere. Resta in corsa Paulo Fonseca”. E ancora: “Ieri mattina la nota ufficiale che chiudeva la brevissima era di Ringhio alla Fiorentina. Subito al lavoro per risolvere il difficile problema dell’allenatore”. In taglio basso: “Gonzalez, primo rinforzo: ci siamo”. A pagina 19: “Blitz Paratici: vuole Gattuso al Tottenham”. In taglio basso: “Rabbia social: Firenze non ne può più”.