Corriere dello Sport-Stadio: L’appello di Ribery

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Franck si conferma: ‘La mia priorità è continuare con i viola’”. Occhiello: “L’appello di Ribery: non vuole lasciare la Fiorentina”. Sottotitolo: “Messaggio importante del francese: ora tocca alla società. Il rientro di Lirola: Gattuso pronto a dire sì”. A pagina 19 si legge: “Ribery: ‘Fiorentina, la priorità è continuare’”. Occhiello. “Il fuoriclasse francese parla chiaramente del suo futuro prossimo”. In taglio basso: “Torna Lirola, l’ultima parola a Rino. Il Marsiglia non ha riscattato lo spagnolo”. Laterale: “Kouame: ‘Non penso di andarmene’”.