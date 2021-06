Corriere dello Sport-Stadio: L’assalto finale per Guedes

A pagina 32 del Corriere dello Sport-Stadio di oggi, si parla del mercato viola: “Per Guedes assalto finale”. Sottotitolo: “La Fiorentina offre venti milioni (con bonus) per il cartellino L’alternativa: Nicolas Gonzalez“. Occhiello: “Per l’esterno portoghese in corso trattative febbrili: il Valencia deve fare cassa”. In taglio basso invece c’è: “Burdisso in viola farà d’apripista per Weigandt“.