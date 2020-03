In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo il titolo: “Asso Ribery quella voglia di abbracciare la Fiorentina“. A pagina 26 viene approfondito il tema della prima: “Ribery, l’emozione di tornare leader“. Sottotitolo: “L’asso francese conta i giorni per riabbracciare la Fiorentina e regalare spettacolo con Chiesa“. In taglio basso: “Dragowski, quando l’oro è in porta”. Di spalla invece c’è: “Badelj, occasione persa. C’è Pulgar in prima fila”.