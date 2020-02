Corriere dello Sport-Stadio: L’attaccante che ha rinunciato alla Premier per imporsi nella Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Effetto Patrick”. Sommario: “Intensità e adrenalina: quando entra, lascia il segno. Dal gol segnato in Coppa Italia contro l’Atalanta al rigore che si è procurato da ex nella sfida con il Milan. Ha rinunciato alla Premier per imporsi nella Fiorentina“. A pagina 22 viene ripreso il tema della prima: “Cutrone, scorpione della Fiorentina”. In taglio basso c’è: “Vlahovic, esame superato davanti all’idolo Ibra”. A pagina 23 invece leggiamo: “Chiesa si è ripreso la Viola. Ora l’Europa, poi il futuro”.