Corriere dello Sport-Stadio: L’attaccante della Fiorentina che studia da Ibrahimovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Studio da Ibra”. Sono le parole di Dusan Vlahovic intervistato dal giornale. Sommario: “Non ha ancora 20 anni l’autore del gol all’Inter: “Quando ho segnato non sapevo come festeggiare, mi è venuto da ridere. Zlatan idolo ma il più grande era Van Basten. Non temo nessuno la Fiorentina può battere chiunque”. A pagina 2 e 3 l’intervista completa: “Segno e rido fra Ibra e Van Basten”. Sottotitolo: “Quando ho battuto Handanovič non sapevo come festeggiare, mi è venuto da ridere”. A seguire leggiamo: “Barone: “Arriva il Centro Sportivo”. A pagina 3 sulla formazione anti Roma: “Chiesa verso il no, oggi si decide”.