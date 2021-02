Corriere dello Sport-Stadio: L’attacco dei baby

Nella prima pagina dell’edizone odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “La rabbia della Viola“. Sottotitolo: “Prandelli: ‘Giochiamo per salvarci, lotteremo fino alla fine'”. A pagina 20 si legge: “Prandelli: Forza Viola, via la preoccupazione”. In taglio basso: “Italiano: Vietato avere cali. Il Milan è già dimenticato”. In taglio laterale: “Stadio Franchi, manutenzione più rapida grazie allo stop Covid“. A pagina 21: “Vlahovic e Kouame, l’attacco dei baby”. Sottotitolo: “Franck servirà alla Fiorentina a Udine e nei prossimi tre mesi quando non si potrà più sbagliare”.

