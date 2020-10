Corriere dello Sport-Stadio: L’attesa di Callejon

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Commisso denuncia: “Pressioni sullo stadio”. Sottotitolo: “In un’intervista il presidente della Fiorentina accusa i politici. Il sindaco “Faccia i nomi”. Preso il difensore Quarta dal River”. A pagina 21 viene ripreso il tema della prima: “Commisso, polemica al primo stadio”. Sottotitolo: “Il presidente: “In Usa mai mi avrebbero detto: dovresti prendere questo architetto e questa impresa”. Nardella: “Parole gravi. Denunci”. La replica: “Dicevo in generale”. In taglio basso sul mercato: “Quarta è fatta. Callejon in attesa”. Occhiello: “In arrivo il difensore argentino. L’ex Napoli legato a Chiesa“.

