Corriere dello Sport-Stadio: Le radici del declino Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo: “Fiorentina dove sbagli”. A pagina 14: “Fiorentina, viaggio alle radici di un declino Italiano”. A pagina 15: “In difesa è emergenza: Amrabat ancora centrale”.

Un estratto dell’articolo: “Nell’ultima conferenza di Commisso c’era stato un passaggio che da molti non era stato valutato in pieno: “Io difenderò sempre Italiano, ha fatto un grandissimo lavoro, se lo lasciate lavorare farà bene. Abbiamo molta fiducia nei confronti della squadra. Italiano ha la responsabilità in campo, Barone e Pradé fuori dal campo. Però, ognuno ha la sua responsabilità: se io metto i soldi, aspetto che vengano i risultati. Il monte ingaggio dei giocatori si è alzato e aspetto i risultati”.