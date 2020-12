Corriere dello Sport-Stadio: L’input di Prandelli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è il titolo: “Rocco attack!”. Sottotitolo: “Che stoccata a Nedved: “Il biondino avrà preso la camomilla”. A pagina 16, le parole del presidente: “Commisso contro tutti”. Le dichiarazioni: “A Torino fino al terzo gol temevo favori per la Juve. Alla fine Moscato per me, camomilla per altri. Stadio? Coi soldi di Rocco si fa ciò che dice Rocco”. In taglio basso: “L’input di Prandelli: replicare Torino”. Ovvero: “Confermate difesa e attacco, sfida Barreca-Venuti”. A pagina 17 invece c’è: “Un anno da Castrovilli, per la Viola e per l’Italia”.

0 0 vote Article Rating