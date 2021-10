Corriere dello Sport-Stadio: Lo scambio

Il Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina, pubblica questo titolo sulla Fiorentina: “Solo applausi”. Sommario: “Apre Biraghi: realizza il rigore che Vlahovic decide di non tirare Gonzalez raddoppia e il serbo firma il tris. Viola in zona Europa. Italiano: “Che prova”. E mercoledì la Lazio.

A pagina 18 troviamo il titolo: “La Viola è oltre Vlahovic“. Sottotitolo: “La Fiorentina travolge il Cagliari, Dusan lascia il rigore dell’1-0 a Biraghi, ma segna la punizione del 3-0. Rossoblù in balia di Gonzalez (suo il 2-0)”. Di spalla invece il commento: “I gioielli e l’arte di Italiano”.

A pagina 19: “Italiano: “Non c’è tempo per gioire, ora la Lazio”. Sottotitolo con altre dichiarazioni del tecnico: “L’abbraccio a Vlahovic? Se vedo un calciatore in difficoltà cerco di stimolare con gesti diversi”. Infine leggiamo: “Biraghi: “Uno scambio”. Ovvero: “I due specialisti “A me gli 11 metri, a lui le punizioni”.