Corriere dello Sport-Stadio: Lo scatto di Commisso

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Viola, lo scatto di Rocco“. Sommario: “Dal futuro di Chiesa al rinnovo di Milenkovic: la Fiorentina si raduna il 21 agosto. Caccia alla punta: priorità a Piatek. Difesa: piace Cistana. Dragowski ancora titolare”. A pagina 17 sullo stadio leggiamo: “Nardella: “Pronti per il nuovo Franchi”. In taglio basso: “Il fast per adesso è solo il centro sportivo“. E ancora sul nuovo centro sportivo: “Sequestrati alcuni terreni a Bagno a Ripoli“. A pagina 18 si parla di mercato: “Da Chiesa a Kouame, le strategie viola”. Sottotitolo: “Fede devo molto a Iachini. Milenkovic blindato, nel mirino c’è Cistana. Piatek e il sogno Milik per l’attacco. Dopo Amrabat, un altro mediano”.

