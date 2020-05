Corriere dello Sport-Stadio: Lo stadio dei veleni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Viola, lo stadio dei veleni”. E ancora: “Commisso lotta contro la burocrazia: è il passo decisivo per una Fiorentina da vertice. E la città si schiera al suo fianco: “Tutti con Rocco, ma le istituzioni devono aiutarlo”. A pagina 23 viene ripreso il tema della prima: “Stadio Fiorentina, miscela esplosiva”. Sottotitolo: “Il mancato via libera al progetto sta causando malumori in città e ancora I tifosi schierati con Commisso temono addirittura che le lungaggini istituzionali possano farlo andar via”. In taglio basso invece c’è: “Pradè: “Ribery subito trascinatore”.

