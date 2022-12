Corriere dello Sport-Stadio: L’ombra che pesa su Cabral

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Cabral paga la pressione” parla colui il quale lo portò dal Palmeiras al Basilea. Altre dichiarazioni: “Vale tutti i 15 milioni investiti dalla Fiorentina ma penso che i continui paragoni con Vlahovic non lo abbiano aiutato”.

A pagina 16, l’apertura è per: “Jovic e Milenkovic subito in Corsica La Fiorentina corre”. Sottotitolo: “Italiano non vuole perdere tempo: la difesa è da stabilizzare e l’attacco va fatto sprintare”. In taglio basso l’intervista: “Cabral vale i 15 milioni pagati Gli pesa però l’ombra di Vlahovic“. Occhiello: “Parla Ruedi Zbinden, scoprì il talento brasiliano e lo fece acquistare dal Basilea“.