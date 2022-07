Corriere dello Sport-Stadio: L’ultimatum gentile

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio: “Viola, che ritmo!”. A pagina 16 in taglio alto: “Nico scatenato, Jovic appannato” e in sommario: “Un’altra goleada ma l’ex Real fatica e sbaglia un rigore. Tanti errori sotto porta, bene Amrabat”. In taglio centrale: “Milenkovic resti a Firenze” e in sommario: “Ultimatum gentile ma molto esplicito del tecnico viola sulla situazione del giocatore serbo; ‘Mi auguro che a fine mercato il difensore non parta’”. A pagina 17: “Dodò: ‘Sarà sicuramente una stagione meravigliosa”.