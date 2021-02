Corriere dello Sport-Stadio: Malcuit titolare, l’ora è giunta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani: “Viola, tutto esaurito”. Occhiello: “Fiorentina alla Dacia Arena con gli uomini chiave pronti a giocare”. Sommario: “Ribery e Kokorin si sono allenati con i compagni: adesso Prandelli può scegliere chi affiancare a Vlahovic domenica contro l’Udinese“. A pagina 25 l’apertura è per: “Kokorin e Ribery, è l’ora. La Fiorentina cala gli assi”. In taglio basso: “Da Pulgar a Castro, la panca magica”. Di spalla: “Malcuit è pronto all’esordio da titolare viola”.