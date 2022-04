Corriere dello Sport-Stadio: Male il pupillo di Rocchi, follia Luperto

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Via col venti”. Occhiello: “Nico stende l’Empoli (1-0), la Fiorentina corre verso l’Europa”. Sommario: “Numeri favolosi: 20 punti in più rispetto a un ano fa. Gonzalez ritrova il gol in A dopo 161 giorni. Italiano: “Siamo diventati più maturi”.

A pagina 14, apertura per: “Fiorentina, venti più in Italiano“. Sottotitolo: “Il gol di Nico Gonzalez vale quota 50 rispetto ai 30 punti di un anno fa. L’Europa obiettivo possibile”. Sull’arbitraggio: “Male Massimi, pupillo di Rocchi. Luperto, è follia”. Di spalla: “Andreazzoli a muso duro “Empoli penalizzato”.

A pagina 17 le dichiarazioni dei viola: “Italiano se la gode “Ma voglio di più”. E anche: “Biraghi: Europa ce la giochiamo”.