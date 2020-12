Corriere dello Sport-Stadio: Maleh ad ogni costo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic, qualcosa di Bati c’è”. Sottotitolo: “Dentro un paragone impossibile che intriga Firenze e i fiorentini”. A pagina 19 in apertura troviamo: “Vlahovic e il destino che ricorda Batigol”. Sommario: “Batistuta stregò Firenze dopo una rete alla Juventus. Il gol segnato ai bianconeri può aprire nuovi scenari per la punta di Prandelli“. In taglio basso sul mercato: “Ora Maleh ad ogni costo”. Occhiello: “Fra poco lascerà il Venezia a parametro zero”. Sulla formazione che scenderà in campo contro il Bologna: “Oggi la ripresa. Ipotesi Barreca vice-Biraghi”.

