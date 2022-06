Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora primo colpo condiviso

“Restiamo noi”, questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in merito alla notizia di una possibile cessione della Fiorentina.

A pagina 18 si legge: “Firenze, Italiano futuro”. Sommario: “Come era ormai chiaro dopo settimane di lavoro tra le parti ieri è arrivata l’attesa firma del tecnico sul rinnovo del proprio contratto: resterà almeno fino al 2024 con opzione a favore del club per un ulteriore anno. Tifosi, società e allenatore felici per l’epilogo: «Matrimonio mai messo in discussione. Adesso avanti per migliorarci»”.

In taglio basso: “«La Fiorentina non è in vendita!» “. Sommario. “Barone contro le voci di cessione a un fondo arabo”. Di lato: “La storia viola dà più forza a una scelta”.

A pagina 19: “Mandragora primo colpo condiviso”. Sommario: “Il fronte Italiano-Barone-Pradè già produce risultati. L’annuncio a mercato aperto ufficialmente”. In taglio basso: “Rocco e le fake news che girano”. Sommario: “A New York come alle latitudini fiorentine tutti smentiscono ipotesi di cessione”.