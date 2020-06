In prima pagina: “Firenze, corteo per lo stadio. La squadra si taglia lo stipendio“. A pagina 18: “Auto e moto in corteo. Firenze per la viola”. In taglio basso: “Stipendi Fiorentina, via un mese. Risparmio di oltre 4 milioni di euro”. A pagina 19: “Mezza Fiorentina sarà a rischio squalifica. Chi sbaglia con il Brescia salterà la Lazio”.