Corriere dello Sport-Stadio: Milenkovic 2025!

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, sulla Fiorentina c’è questo titolo in grande: “Milenkovic 2025″. Sottotitolo: “La Viola incontra l’agente del serbo: pronto il contratto per blindarlo”. Sommario: “Il difensore ha apprezzato lo sforzo della società. Nessuna proposta dalle big: Commisso lo toglierà dal mercato dopo il 7 agosto”.

A pagina 19 viene ripreso il tema della prima: “Milenkovic doppio blitz e stretta finale”. Sottotitolo: “Due incontri tra agenti e società che lo vuole simbolo della Viola (offerti triennale e 3,5 milioni)”. Sottolineato in modo corretto che a dare la notizia è stato Fiorentinanews.com.

In taglio basso: “Passarella, il libero è in gabbia”. Di spalla invece c’è: “Jovic: Vorrei vincere la Conference”.