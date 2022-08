Corriere dello Sport-Stadio: Milenkovic count-down, svolta Zurkowski

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, questo è il titolo che troviamo sui viola: “Fiorentina ko Italiano la frusta”. Sottotitolo con parole del tecnico: “Partenza sbagliata, non si possono regalare due gol”. E ancora: “Siamo entrati in partita solo dopo dieci minuti Milenkovic fuori? Una scelta, giocherà la prossima gara”. Lampo di Sottil“.

A pagina 14 c’è: “La Viola inciampa ancora non ci siamo”. In taglio basso sul mercato: “Nikola è al count-down Possibili altre tre cessioni”. Occhiello: “Il tempo stringe per il serbo e c’è una svolta Zurkowski“. Sottotitolo: “Milenkovic o parte subito o resta. Il polacco in panchina: verso l’addio. I casi Nastasic e Kouame“. A pagina 15 infine troviamo: “Italiano: “Male all’inizio poi abbiamo reagito bene”. E ancora: “Il primo gol mi ha fatto rabbia ma abbiamo preso in mano la gara Ora due settimane di gran lavoro”.