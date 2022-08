Corriere dello Sport-Stadio: Milenkovic dice sì

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c’è questo titolo: “Milenkovic firma”. Sottotitolo: “Raggiunto l’accordo con la Fiorentina per altre cinque stagioni”. Sommario: “Per il centrale ingaggio a salire fino a 4 milioni Dodô si presenta: “Voglio ingresso in Champions e Conference”.

A pagina 19 apertura per: “Milenkovic dice sì la firma fino al 2027″. E ancora: “Definita l’intesa, oggi la conferenza del giocatore Guadagnerà tre milioni, con i bonus può arrivare a 4. Intanto Pradè blocca Biraghi. “Lo Celso? Non c’è niente di vero”.

In taglio basso: “Dodô lancia la Viola: “Noi in Champions”. Di spalla infine: “I ballottaggi: in porta e sulla fascia destra”.