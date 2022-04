C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Momento Cabral”. Sommario: “Il gol di Napoli vale il sorpasso: Piatek resta ancora fuori”.

A pagina 19 si legge: “Cabral, il nuovo re cerca il trono di casa”. Sommario: “Il dopo Vlahovic ora è nel segno del bomber brasiliano. A Napoli Arthur ha ribaltato le gerarchie interne con Piatek. Adesso cerca il primo gol al Franchi”.

In taglio alto: “Jack ancora no, ballottaggio tra Odriozola e Venuti. Castro pericolo giallo”. In taglio basso: “Ikoné dà numeri e ammonimenti”.