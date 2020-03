Corriere dello Sport-Stadio: Monta la rabbia di Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “La vergogna del Franchi”. Sommario: “Firenze sogna l’Europa per il futuro, ma il presente della Fiorentina è in uno stadio ormai decrepito, mentre il nuovo impianto si allontana. Monta la rabbia di Commisso“. A pagina 16-17 troviamo il dossier sullo stadio: “Il caso Franchi, così vacilla il sogno viola”. Sottotitolo: “Troppi oneri, risposte vaghe e veti per costruire una nuova casa. E al vecchio impianto servirebbe una ristrutturazione ‘proibita’”. A pagina 17 in taglio basso: “E adesso Iachini li mette alla frusta”.