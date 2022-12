Corriere dello Sport-Stadio: No a quaranta milioni

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani, troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Klopp vuole Amrabat, muro viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina dice no a quaranta milioni di euro”.

All’interno del quotidiano a pagina quindici troviamo: “Pressing su Amrabat, a cinquanta milioni può partire”. In basso: “Cabral e Jovic vanno in gol, ma solo con la Primavera”.

Un estratto di un articolo: “Sono come sempre i club della Premier League quelli più minacciosi quando un calciatore si mette in luce, specialmente se ad un Mondiale: non a caso su Sofyan Amrabat, le pretendenti principali arrivano proprio da oltre Manica”.