Corriere dello Sport-Stadio: Obiettivo Sensi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina c’è questo titolo in grande: “Stretta sul play, obiettivo Sensi“. Sottotitolo: “Centrocampo sotto esame: Commisso cerca il colpo”. Sommario: “Lucas Torreira è un’altra idea Seguito anche Skhiri (Colonia). Avanti con gli esperimenti in attesa di Amrabat e Pulgar“. A pagina 9 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Fiorentina, mercato in soli 180 minuti”. Di spalla: “Italiano giura: “Cari tifosi viola, daremo l’anima”. In taglio basso “Benassi: E’ la stagione del riscatto”.