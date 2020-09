Corriere dello Sport-Stadio: Occasione Vlahovic

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina campeggiano le parole di Commisso: “Rifaccio il Franchi, non è il Colosseo“. Sottotitolo: “Il patron viola: “Per come la penso io, bisogna distruggerlo tutto e ricostruirlo da capo”. Ma c’è anche un’opzione B a Campi Bisenzio”. A pagina 17 viene ripreso il tema della prima con tutte le dichiarazioni del presidente: “Firenze, demolisco e rifaccio il Franchi”. In taglio basso: “Si va a San Siro, occasione Vlahovic”. Il serbo “vuole convincere Iachini a sceglierlo. Non sarà facile ma lui è uno tenace”.

