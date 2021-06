Corriere dello Sport-Stadio: Occhio al regista

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La Viola a Italiano“. Sommario: “Fumata bianca dopo il vertice con Barone, Pradè e Burdisso. Un milione e Montiel per il sì dello Spezia. Mercato: piace Ricci“. A pagina 25 l’apertura è per: “Italiano, fatta con la Viola. L’allenatore è già a Firenze”. In taglio basso: “Ora occhio al regista: Ricci“. Occhiello: “Non ha rinnovato con lo Spezia“. Infine leggiamo: “Auto con 6 targhe era intestata alla madre di Kokorin“.