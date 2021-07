Corriere dello Sport-Stadio: oggi il divorzio tra la Fiorentina e Antognoni

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla anche di Fiorentina: “’Devono temerci’”. Sottotitolo: “Italiano infiamma Firenze: ‘Ai giocatori tirerò fuori il fuoco’”. E ancora: “’La storia ci impone di volare alto. Difendere bene e attaccare benissimo è il mio motto. Vlahovic? Fortissimo’”. A pagina 12 si legge: “’Firenze, tirerò fuori il fuoco’”. Occhiello: “Piazzale Michelangelo benedice il nuovo tecnico”. In taglio basso: “Solidarietà viola ai lavoratori Gkn di Campi Bisenzio”. A pagina 13: “Fra Antognoni e la Viola oggi il divorzio”. In taglio basso: “Domani in treno la partenza per Moena”.