In prima pagina del Corriere dello Sport: “Gattuso conquista Firenze”. A pagina 16-17: “Gattuso day, giornata viola per il futuro”, in basso a sinistra: “Commisso: ‘Sarò il primo al suo fianco’”, in alto a destra: “Ore decisive per Ribery, stpendio più asciutto”, in basso a destra: “Viola ko, la Juve passa con Iling e vola in vetta”.