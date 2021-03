Corriere dello Sport-Stadio: Patto per la Fiorentina

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Iachini, garanzia Ribery. Tra Beppe e Franck patto per la Viola“. Sottotitolo: “Il feeling tra il tecnico e il francese è la base su cui costruire un grande finale. Striscione della Fiesole dedicato a Prandelli”. A pagina 21 si legge: “Ribery–Iachini, coppia di ferro”. Sottotitolo: “La Fiorentina cerca una guida in campo e fuori, come l’anno scorso accadde con il francese”. In taglio basso: “Beppe dà i suoi tempi alla Viola, riparte il metronomo Pulgar“. Sottotitolo: “La stagione per il cileno è cominciata male, anche per via del Covid, ma ora è cresciuto”. E ancora: “Kokorin vede il tecnico. La curva saluta Prandelli“.