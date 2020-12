Corriere dello Sport-Stadio: Pazzi di Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamattina leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pazzi di Franck” dove Franck, ovviamente, è Ribery. Sommario: “Tecnica francese, concretezza tedesca, completezza olandese: la straordinaria prova dell’Allianz ha esaltato le doti di un giocatore capace di fare scuola. A pagina 24 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “FR7, la formula magica di Franck il fenomeno”. A pagina 25 invece leggiamo: “Vlahovic vuole Firenze, c’è il rinnovo da firmare”. In taglio basso infine troviamo: “Una festa notturna per gli eroi viola”.

