Corriere dello Sport-Stadio: Per la Fiorentina è San Patrick

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla partita di ieri: “San Patrick”. Sommario: “La Fiorentina sbanda e rischia con il Verona dopo il gol di Faraoni. Ribery fuori dopo 45′ minuti; staffetta con Chiesa. Iachini: “I rigori? Li danno su altri campi”. Mercoledì c’è il Lecce“. A pagina 12 troviamo: “Cutrone al 96′ rialza la Viola”. Poi le pagelle: “Kouame c’è, Sottil male. Amrabat non si ferma mai”. A pagina 13 invece troviamo: “Iachini: “La squadra non ha mai mollato. Il rigore c’era”.

