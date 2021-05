Corriere dello Sport-Stadio: Pezzella e Milenkovic in partenza

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “«Difenderò Rino a spada tratta»”. Occhiello: “Il presidente viola spiega la scelta di Gattuso e lancia un messaggio”. A pagina 15 si legge: “«Gattuso è come me, lo difenderò sempre»”. Sottotitolo. “Commisso: Col suo arrivo è tornato l’entusiasmo tra i tifosi, aiutiamolo tutti per far felice Firenze. La Superlega è un modello che non funziona”. Di lato: “Il presidente ha spiegato perché ha scelto Rino per guidare la panchina dei viola: «Una persona schietta e sincera. Adesso lasciamolo lavorare standogli vicino»”. In basso. “Pezzella e Milenkovic in partenza. Diverse le richieste, deciderà Gattuso“. E ancora: Kokorin si è operato al setto nasale”.