Corriere dello Sport-Stadio: Più grigia che Viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport, ecco in grande il titolo sulla squadra gigliata: “Più grigia che Viola”. Sottotitolo: “Fiorentina spenta, l’Atalanta la punisce: serve una svolta (1-0)”. Sommario: “Gasp riaggancia il Napoli in testa Italiano ha fiducia “Ho visto progressi i gol arriveranno” La società denuncia “Cori razzisti contro Commisso“.

A pagina 12 sul match di ieri leggiamo: “Bergamo alta Viola bassa”. Di spalla il commento: “Italiano e il rebus attacco”. A pagina 13 invece troviamo: “Cori razzisti verso Commisso”

A pagina 15 troviamo le dichiarazioni: “Italiano: “Servono punti la Fiorentina è in ritardo”. E ancora: “È troppo uscire sconfitti così, dopo aver reagito da squadra vera Ci è mancato il guizzo nei 16 metri”.