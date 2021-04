Corriere dello Sport-Stadio: Portafortuna Ribery

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Portafortuna Franck. Ribery non ha mai perso contro la Juve: è l’arma in più di Iachini”. Occhiello: “La Fiorentina aspetta i bianconeri con un motivo in più per sperare”. A pagina 25 si legge: “Ribery il portafortuna, se vede Juve non perde”. Occhiello: “Arma in più della Fiorentina: il campione non ha mai fallito questa gara”. In taglio basso: “Iachini, l’ultima svolta dalla difesa”. E ancora “Stasera in ritiro: la Fiorentina gioca d’anticipo”.