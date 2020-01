Corriere dello Sport-Stadio: Pradè aspetta Commisso per fare due acquisti

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio c’è il titolo: “Rocco batti due colpi“. Sommario: “Fiorentina, Commisso arriva mercoledì in Italia. Pradè aspetta il suo via libera per l’assalto finale a Duncan e Juan Jesus. Castrovilli rassicura tutti: “Solo un grande spavento, torno presto”. A pagina 20 leggiamo: “Castrovilli: è stato solo uno spavento”. In taglio basso: “Dragowski, i rigori parati e la barba portafortuna”. A pagina 21 sul mercato: “Duncan è l’alleato della Fiorentina”. Sottotitolo: “Il ghanese in pressing sul Sassuolo. Trattativa da 18 milioni”. In taglio basso: ”Occasione per Ceccherini”.