Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli punta…su se stesso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo riguardante la Fiorentina: “Prandelli: “In tre mesi meriterò il rinnovo“. Sommario: “Motivato e orgoglioso, il tecnico lancia subito la sfida “La Fiorentina ha un ottimo motore, ci divertiremo. Fidatevi di me: sarà la società a chiedermi di restare”. A pagina 20 vengono riportate tutte le dichiarazioni dell’allenatore: “Viola, Prandelli punta su se stesso“. In taglio alto la disavventura dell’ex viola: “Obodo rapito di nuovo in Nigeria “Chiuso per quattro ore in un bagagliaio“. In taglio basso invece si guarda alla sfida di domenica: “Amrabat, doppia opzione i mediana“. Di spalla: “Nuovi tamponi Pezzella ancora da valutare”.

