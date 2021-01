Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli reclama il Var

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola alla pari“. Sottotitolo: “Kouame pareggia il rigore di Vidal, ma Lukaku decide al 119′”. A pagina 2 leggiamo: “A Lukaku basta solo un minuto”. In taglio basso le pagelle: “Terracciano è super, Barella innesca l’Inter”. A pagina 5 apertura per: “Prandelli: “Al 119′ ci voleva il VAR”. Di spalla le dichiarazioni di Venuti: “Brucia perdere così, ma da qui ripartiremo”. In taglio basso: “Commisso: Mi mancano i tifosi”.

