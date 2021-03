Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli, salvezza da costruire fuori

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla anche di Fiorentina: “Urlo Milenkovic: uniti per la Viola“. Sottotitolo: “‘Nessuno si aspettava questo tipo di classifica, ma la Fiorentina reagirà’. Anche Quarta carica: ‘Pronti per dodici finali’. Castrovilli in forte dubbio”. A pagina 23 si legge: “Prandelli, salvezza da costruire fuori”. Sottotitolo: “A Benevento primo scontro diretto, quindi Genoa, Bologna e infine Cagliari“. In taglio basso: “Bagno a Ripoli, nuova bega. Monta la rabbia dei tifosi sul web”. Laterale: “Milenkovic: ‘Ora restiamo uniti'”.