Corriere dello Sport-Stadio: Prandelli vince con loro tre…

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Vlahovic, Eysseric e Quarta. Prandelli vince con loro tre”. Occhiello: “Vlahovic, Eysseric e Quarta hanno trasformato la viola”. Sommario: “I dodici gol del serbo, la riscoperta del francese e l’impatto brillante dell’ex River: le scommesse di Cesare hanno premiato la Fiorentina“.

A pagina 20 l’apertura è per: “Prandelli, le tre intuizioni per il rilancio della Viola”. In taglio basso: ”Eysseric, metamorfosi d’addio”. In breve: “Da valutare le condizioni di Biraghi“.