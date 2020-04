Corriere dello Sport-Stadio: Pulgar l’uomo in più

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Pulgar, l’uomo in più. Nuovi assist per la Viola”. Sommario “E’ tra i big dell’ultimo tocco. La Fiorentina si affida a lui”. A pagina 18 viene ripreso il tema della prima: “Pulgar, l’assistman”. E ancora: “La Fiorentina vuole sfruttare il valore aggiunto dato dal centrocampista alla ripresa dell’attività”. In taglio basso: “Benassi e Sottil pronti allo sprint”. Occhiello: “Il centrocampista e l’esterno mordono il freno per trovare più spazio alla ripresa”.