Corriere dello Sport-Stadio: Rabbia Piatek, Cabral solo panchina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sul match di ieri: “Solo Piatek“. Sottotitolo: “Sesto gol di Kris, ma il Verona rimonta la Fiorentina (1-1)”. Sommario: “Il polacco sblocca dopo dieci minuti Caprari firma il pari su rigore. Italiano: “Noi poco concreti. Ikoné? Deve adattarsi”. Cabral lasciato in panchina”.

A pagina 14 apertura per: “Fiorentina in frenata Se KP9 gol non basta”. Sottotitolo. “Piatek ancora a segno ma il Verona trova il pari con Caprari su rigore e nella ripresa blocca tutti i tentativi di Italiano“. A pagina 15 invece c’è: “Rabbia Piatek “Punti persi momento no”. Sottotitolo con altre dichiarazioni dell’attaccante: “Non so quel che sta accedendo Forse noi non siamo abituati a giocare tre partite ravvicinate”.

A pagina 17 infine leggiamo: “Italiano: “Poco concreti. Voglio i gol degli esterni”.