Corriere dello Sport-Stadio: Ramadani alleato della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Il piano per Jovic“. Sottotitolo: “Ramadani alleato della Viola: così sta aprendo la strada al serbo”. Sommario: “Dopo aver pianificato il rinnovo di Italiano, il manager vuole convincere i “blancos” a coprire parte dell’ingaggio della punta. Attesa per la risposta di Perez”.

A pagina 20 apertura sul mercato: “Viola, tutte le strade convergono su Jovic“. E ancora: “La punta ha scelto la Fiorentina Si ridurrà il robusto ingaggio e ha lo stesso manager di Italiano“. In taglio basso: “C’è l’asse Barone-Lotito-Infantino”. Di spalla: “Nuove maglie e stemma: sarà restyling”.